Події

07:15 23.07.2023

В Енергодарі окупанти посилили репресії проти співробітників Запорізької АЕС

1 хв читати
В Енергодарі окупанти посилили репресії проти співробітників Запорізької АЕС

У тимчасово окупованому Енергодарі росіяни посилили репресії проти персоналу Запорізької АЕС через їхнє небажання співпрацювати із загарбниками, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У тимчасово захопленому місті Енергодар Запорізької області окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією", - йдеться у зведенні, опублікованому у фейсбуці Генштабу.

Наголошується, що незважаючи на небезпеку та погрози, українці продовжують чинити опір: не виходять на роботу, саботують виконання рішень окупаційної адміністрації.

Зі свого боку, до таких працівників загарбники застосовують заходи психологічного та фізичного впливу.

"Співробітники Росгвардії та ФСБ РФ використовують залякування, погрози, шантаж, а також б'ють українських фахівців, відбирають у них готівку, кошти з банківських карток, вилучають мобільні телефони", - уточнили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:39 22.07.2023
На фронті за добу було 30 бойових зіткнень, окупанти намагалися атакувати в Донецькій і Луганській областях

На фронті за добу було 30 бойових зіткнень, окупанти намагалися атакувати в Донецькій і Луганській областях

19:28 22.07.2023
Окупанти за добу атакували Україну "шахедами", усі п’ять БПЛА ліквідовано силами ППО

Окупанти за добу атакували Україну "шахедами", усі п’ять БПЛА ліквідовано силами ППО

19:14 22.07.2023
Українська авіація за добу вісім разів атакувала місця скупчення сил противника

Українська авіація за добу вісім разів атакувала місця скупчення сил противника

19:07 22.07.2023
Окупанти примусово відправили на фронт громадян Узбекистану, які прибули на будівництво в Маріуполь

Окупанти примусово відправили на фронт громадян Узбекистану, які прибули на будівництво в Маріуполь

08:43 22.07.2023
Втрати окупантів становили 640 одиниць особового складу

Втрати окупантів становили 640 одиниць особового складу

07:29 22.07.2023
За добу на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень

За добу на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень

07:19 22.07.2023
Великі втрати в живій силі негативно впливають на морально-психологічний стан окупантів

Великі втрати в живій силі негативно впливають на морально-психологічний стан окупантів

19:22 21.07.2023
За добу українська авіація завдала 13 ударів по місцях скупчення окупантів

За добу українська авіація завдала 13 ударів по місцях скупчення окупантів

19:21 21.07.2023
Окупанти завдали 12 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 12 авіаударів по Україні за добу

19:10 21.07.2023
ЗСУ стримали всі атаки окупантів на сході, за добу відбулося 33 бойові зіткнення

ЗСУ стримали всі атаки окупантів на сході, за добу відбулося 33 бойові зіткнення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни атакували Одещину 5-ма видами ракет, застосували "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандери

Всімнадцять людей постраждали, зокрема четверо дітей, унаслідок ракетних ударів в Одесі

Унаслідок ракетних ударів в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну установу

Україні необхідно більше систем ППО, а також ракети ATACMS - Єрмак

Україна звернулася з пропозицією скликати раду "Україна-НАТО" у зв'язку із ситуацією в Чорному морі

ОСТАННЄ

23 липня: Яке сьогодні свято

Росіяни атакували Одещину 5-ма видами ракет, застосували "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандери

ТЕО проєкту прокладання ЛЕП дном Чорного моря з Азербайджану в ЄС через Грузію буде готове восени - Алієв

В Одесі кількість поранених зросла до 22 осіб

В Одесі внаслідок нічного обстрілу зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджені православні святині

В Одеській ОВА повідомляють про одного загиблого та 18 постраждалих унаслідок нічного обстрілу

Всімнадцять людей постраждали, зокрема четверо дітей, унаслідок ракетних ударів в Одесі

Унаслідок ракетних ударів в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну установу

Україні необхідно більше систем ППО, а також ракети ATACMS - Єрмак

Розмінування всіх територій України може тривати 757 років - WP

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА