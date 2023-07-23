В Енергодарі окупанти посилили репресії проти співробітників Запорізької АЕС

У тимчасово окупованому Енергодарі росіяни посилили репресії проти персоналу Запорізької АЕС через їхнє небажання співпрацювати із загарбниками, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У тимчасово захопленому місті Енергодар Запорізької області окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією", - йдеться у зведенні, опублікованому у фейсбуці Генштабу.

Наголошується, що незважаючи на небезпеку та погрози, українці продовжують чинити опір: не виходять на роботу, саботують виконання рішень окупаційної адміністрації.

Зі свого боку, до таких працівників загарбники застосовують заходи психологічного та фізичного впливу.

"Співробітники Росгвардії та ФСБ РФ використовують залякування, погрози, шантаж, а також б'ють українських фахівців, відбирають у них готівку, кошти з банківських карток, вилучають мобільні телефони", - уточнили в Генштабі.