Події

21:46 22.07.2023

Колишньому одеському воєнкому загрожує до 10 років позбавлення волі

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Колишньому одеському воєнкому загрожує до 10 років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в незаконному збагаченні колишньому одеському воєнкому, йому загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомляється на сайті ДБР у суботу ввечері.

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби", - ідеться в повідомленні.

У ДБР наголошують, що "для повноцінного та неупередженого розслідування вивчалися і повідомлення ЗМІ. Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн".

"Зокрема, одне з журналістських розслідувань засвідчило, що мати воєнкома торік стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Також з'ясувалося, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цього року придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн", - інформували у відомстві.

Зазначено, що "згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвоєнкома останніми роками стала власницею цінного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser".

Крім того, дружина ексвоєнкома також "придбала іншу закордонну нерухомість - офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно здобутих активів і доходів".

У Бюро назвали кілька статей, за якими повідомили про підозру.

Колишній воєнком підозрюється: у придбанні особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більш як на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України). У неявці вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану, - вчиненні кримінального правопорушення (ч.5 ст.407 КК України). В ухиленні військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

У ДБР зазначили, що санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Місцезнаходження підозрюваного уточнюється. Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, у травні працівники Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів.

 

 

 

Теги: #розслідування #воєнком #дбр

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