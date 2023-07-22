Події

19:28 22.07.2023

Окупанти за добу атакували Україну "шахедами", усі п’ять БПЛА ліквідовано силами ППО

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Окупанти за добу атакували Україну "шахедами", усі п’ять БПЛА ліквідовано силами ППО

Протягом доби російські окупанти завдали чергового удару по території України, застосувавши ударні дрони "Shahed", усі ворожі цілі було збито, йдеться в оперативній інформації Генштабу збройних сил України в суботу ввечері.

"У результаті успішної бойової роботи силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних сил усі 5 ударних БпЛА було знищено", - зазначено у зведенні.

Крім того, за даними Генштабу, ворог завдав 4 ракетних і 36 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

"Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - додали в Генштабі.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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