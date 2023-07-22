Українська авіація за добу вісім разів атакувала місця скупчення сил противника

Українська авіація за добу 8 разів атакувала місця скупчення сил противника, також знищено 4 ворожих безпілотника і 7 артсистем, повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 7 ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях.