Події

19:14 22.07.2023

Українська авіація за добу вісім разів атакувала місця скупчення сил противника

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Українська авіація за добу вісім разів атакувала місця скупчення сил противника

Українська авіація за добу 8 разів атакувала місця скупчення сил противника, також знищено 4 ворожих безпілотника і 7 артсистем, повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 7 ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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