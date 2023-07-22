Події

18:52 22.07.2023

США оголосять 25 липня про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн - ЗМІ

1 хв читати
США оголосять 25 липня про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн - ЗМІ

США планують вже у вівторок оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму до $400 млн, який переважно складається з артилерії, зенітних ракет і наземної техніки, оскільки контрнаступ України триває, повідомляє Reuters із посиланням на трьох американських чиновників.

"За словами офіційних осіб, до посилки внесено кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для національних перспективних зенітних ракетних комплексів (NASAMS), боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних комплексів (HIMARS), протитанкову зброю, включно з TOW та Javelin, а також боєприпаси для зенітних комплексів Patriot і Stinger", - зазначено в повідомленні.

При цьому наголошується, що США не включають у цей пакет допомоги касетні боєприпаси.

Уточнюється також, що пакет ще доопрацьовується і може бути змінений.

Фінансування пакета здійснюватиметься з використанням президентських повноважень зі скорочення озброєнь (Presidential Drawdown Authority, або PDA), які дають змогу президенту в надзвичайних ситуаціях передавати предмети і послуги з американських запасів без схвалення Конгресу. Матеріали надходитимуть із надлишкових запасів США.

 

Теги: #сша #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:36 22.07.2023
Байден має намір призначити нового главу ВМС США

Байден має намір призначити нового главу ВМС США

05:04 22.07.2023
Мільярдер Джош Харріс придбав клуб НФЛ "Вашингтон Коммандерс" за рекордні $6 млрдп

Мільярдер Джош Харріс придбав клуб НФЛ "Вашингтон Коммандерс" за рекордні $6 млрдп

01:39 22.07.2023
Відновити постачання зерна з України буде "дуже і дуже важко" через погрози РФ, заявив Блінкен

Відновити постачання зерна з України буде "дуже і дуже важко" через погрози РФ, заявив Блінкен

20:54 21.07.2023
Польща закупить 96 гелікоптерів Apache для посилення східного кордону

Польща закупить 96 гелікоптерів Apache для посилення східного кордону

16:38 21.07.2023
Інспекція США показала відсутність претензій до України щодо обліку озброєння і техніки - заступник міністра оборони Гаврилов

Інспекція США показала відсутність претензій до України щодо обліку озброєння і техніки - заступник міністра оборони Гаврилов

07:42 21.07.2023
Хакери зламали електронну пошту посла США у Китаї

Хакери зламали електронну пошту посла США у Китаї

18:19 20.07.2023
Спека в Європі змінилася бурями з градом, а в США тримаються аномально високі температури

Спека в Європі змінилася бурями з градом, а в США тримаються аномально високі температури

08:43 20.07.2023
Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі і звинуватити в цьому Україну

Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі і звинуватити в цьому Україну

07:54 20.07.2023
США підтримуватимуть експорт українського зерна на світові ринки

США підтримуватимуть експорт українського зерна на світові ринки

02:25 20.07.2023
Путін відмовився їхати на саміт БРІКС, оскільки побоюється арешту - Держдеп США

Путін відмовився їхати на саміт БРІКС, оскільки побоюється арешту - Держдеп США

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ завдали удару по нафтобазі та військових складах в окупованому Криму

Одна людина загинула й четверо поранені внаслідок обстрілу селища на Сумщині - ОВА

Втрати окупантів становили 640 одиниць особового складу

ЗСУ наближаються до моменту, коли контрнаступ може набирати обертів

Кримський міст залишається ціллю

ОСТАННЄ

Із 24 липня в Києві поновлюється оплата за паркування

У Донецькій області в результаті російського обстрілу касетними боєприпасами поранено оператора Deutsche Welle

У Полтаві відкрили модульне містечко для тимчасового проживання переселенців - голова ОВА

Російські окупанти завдали авіаудару по Зміївці Херсонської області, інформація про потерпілих уточнюється - ОВА

Керівництво благодійної організації Мisericordia обговорило в ОП подальшу співпрацю з Україною

Окупанти обстріляли Куп'янськ, загинула мирна жителька

Розвідка США заявляє, що "немає підстав сумніватися" в переданні Росією Білорусі першої партії ядерної зброї

ЗСУ завдали удару по нафтобазі та військових складах в окупованому Криму

Одна людина загинула й четверо поранені внаслідок обстрілу селища на Сумщині - ОВА

Перетини кордону України на в'їзд цього тижня на 10 тис. перевищили перетини на виїзд - Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА