США оголосять 25 липня про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн - ЗМІ

США планують вже у вівторок оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму до $400 млн, який переважно складається з артилерії, зенітних ракет і наземної техніки, оскільки контрнаступ України триває, повідомляє Reuters із посиланням на трьох американських чиновників.

"За словами офіційних осіб, до посилки внесено кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для національних перспективних зенітних ракетних комплексів (NASAMS), боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних комплексів (HIMARS), протитанкову зброю, включно з TOW та Javelin, а також боєприпаси для зенітних комплексів Patriot і Stinger", - зазначено в повідомленні.

При цьому наголошується, що США не включають у цей пакет допомоги касетні боєприпаси.

Уточнюється також, що пакет ще доопрацьовується і може бути змінений.

Фінансування пакета здійснюватиметься з використанням президентських повноважень зі скорочення озброєнь (Presidential Drawdown Authority, або PDA), які дають змогу президенту в надзвичайних ситуаціях передавати предмети і послуги з американських запасів без схвалення Конгресу. Матеріали надходитимуть із надлишкових запасів США.