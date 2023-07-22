Розвідка США заявляє, що "немає підстав сумніватися" в переданні Росією Білорусі першої партії ядерної зброї

Високопоставлені чиновники розвідувального управління міністерства оборони США (DIA) заявили, що вони "не мають підстав сумніватися" в переданні Росією Білорусі першої партії ядерної зброї, повідомляє CNN.

"Високопоставлені чиновники DIA заявили невеликій групі репортерів, що аналітики "не мають підстав сумніватися" в заявах Путіна (про те, що Росія перевезла до Білорусі першу партію тактичної ядерної зброї – ІФ-У), і немає підстав сумніватися, "що вони домоглися певних успіхів" у переданні зброї", - ідеться в повідомленні.

"Чиновники не розкривають, чому вони так вважають. Вони визнали, що американській розвідувальній спільноті важко відстежити цю зброю навіть за допомогою супутникових зображень", - зазначає CNN.

16 червня Путін заявив, що Росія перемістила першу частину ядерних зарядів у Білорусь.

6 липня Лукашенко заявив, що вся запланована до переміщення в Білорусь російська ядерна зброя прибуде в республіку до кінця року, і що "більшу частину переміщено, і вона розміщується в Білорусі".

Водночас раніше офіційні особи західних країн заявляли, що, за їхніми даними, Білорусь не завершила модернізацію необхідних сховищ для розміщення тактичної ядерної зброї, і що доступні супутникові знімки не показали жодних ознак підготовки до цих дій.