Події

11:06 22.07.2023

На Кіровоградщині після атаки дронів без жертв і руйнувань - голова обладміністрації

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На Кіровоградщині після атаки дронів без жертв і руйнувань - голова обладміністрації

Жертв і руйнувань у Кіровоградській області внаслідок атаки російських безпілотних літальних апаратів у ніч на суботу, за попередніми даними, немає, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Сьогодні вночі російський агресор знов атакував Кіровоградщину дронами. Працювала ППО. Попередньо - без загиблих і травмованих і руйнувань цивільних будівель", - написав Райкович у телеграмі в суботу вранці.

 

Теги: #бпла #кіровоградська_обл

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