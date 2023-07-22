На Кіровоградщині після атаки дронів без жертв і руйнувань - голова обладміністрації

Жертв і руйнувань у Кіровоградській області внаслідок атаки російських безпілотних літальних апаратів у ніч на суботу, за попередніми даними, немає, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Сьогодні вночі російський агресор знов атакував Кіровоградщину дронами. Працювала ППО. Попередньо - без загиблих і травмованих і руйнувань цивільних будівель", - написав Райкович у телеграмі в суботу вранці.