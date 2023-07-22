Події

08:54 22.07.2023

Окупанти звозять військову техніку на Запорізьку лінію фронту

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Окупанти звозять військову техніку на Запорізьку лінію фронту

Російські окупанти продовжують звозити військову техніку на Запорізьку лінію фронту, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти продовжують звозити в Мелітополь майбутній металобрухт. Ворожа техніка прямує на Запорізьку лінію фронту і вдень, і вночі. Як об'їзними дорогами, так і центральними вулицями", - написав він у телеграм-каналі.

Так, у п'ятницю вулицею Героїв України в бік Запоріжжя поїхала чергова колона Камазів.

"Мелітополь заполонили ворожі "Тигри". На дорогах (як і скрізь) окупантам закон не писаний: здебільшого п'яні рашисти провокують ДТП. Учора подібний "Тигр" росгвардії протаранив цивільне авто по вулиці Олександра Невського", - зазначив мер.

За інформацією очевидців після цього російський військовий у стані алкогольного сп'яніння погрожував водієві "підвалом".

Федоров зазначив, що росіяни також продовжують тероризувати мирне населення.

 

 

 

Теги: #рф #мелітополь #техніка

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