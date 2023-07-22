Події

07:48 22.07.2023

У результаті обстрілу ворогом Нікополя троє людей постраждали та є пошкодження

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У результаті обстрілу ворогом Нікополя троє людей постраждали та є пошкодження

Російські окупанти ввечері в п'ятницю і в ніч на суботу обстрілювали з артилерії Нікополь (Дніпропетровська обл.), унаслідок чого троє людей постраждало і є ушкодження, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Учора ввечері ворог накрив артилерійським вогнем Нікополь. Постраждали три людини. 57-річний чоловік і 78-річна жінка госпіталізовані з осколковими пораненнями. Їхній стан - середньої тяжкості. Ще один чоловік 42 років лікуватиметься вдома", - написав він у телеграм-каналі.

Також унаслідок обстрілів пошкоджено 8 приватних будинків, 9 господарських будівель і лінію електропередач.

Крім того, ще раз агресор обстріляв місто вже вночі. Обстріляв промислове підприємство. Без жертв.

"Атакували область росіяни й безпілотником. Військові з ПВК "Схід" його збили. Приземлили, ймовірно, "Шахед-136", - зазначив глава ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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