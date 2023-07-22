Події

00:23 22.07.2023

ЗСУ наближаються до моменту, коли контрнаступ може набирати обертів

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ЗСУ наближаються до моменту, коли контрнаступ може набирати обертів

Збройні сили України наближаються до того моменту, коли їхні контрнаступальні дії проти російських окупантів вже можуть набирати обертів, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у п'ятницю з відеозв'язку на Aspen Security Forum.

"Україна не відступає, а поступово звільняє свої території, що дуже важливо", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання щодо перебігу українського контрнаступу.

Президент нагадав, що Україна після звільнення Харківської області восени минулого року розпочала формування військових бригад і розраховувала підготувати та розпочати контрнаступ уже навесні 2023 року. Однак, як він зазначив, "на той час відверто кажучи, у нас не вистачало боєприпасів та озброєнь, не вистачало належним чином підготовлених бригад, які вміють правильно поводитися із західною зброєю".

У зв'язку з цим, зауважив Зеленський, "ми його (контрнаступ – ІФ-У) почали його трохи пізніше. І це буде загальновизнаною правдою, зрозумілою всім експертам, що це дало Росії час замінувати наші землі та побудувати кілька оборонних рубежів".

"У них було навіть більше часу, ніж їм було потрібно, вони побудували більше цих рубежів. І справді у них було багато мін на наших полях. Через цей повільніший темп наших контрнаступальних дій ми не хотіли втрачати своїх людей наш особовий склад. І наші військовослужбовці не хотіли втрачати техніку, тому вони були досить обережні з наступальними діями".

"Проте, я б сказав, що ми (зараз – ІФ-У) наближаємося до моменту, коли відповідні дії можуть набрати обертів, тому що ми вже проходимо через деякі місця мінування та розмінуємо ці райони", - наголосив президент.

Крім того, Зеленський звернув увагу учасників форуму на те, що однією з ключових труднощів у ході старту контрнаступу стала нестача обладнання для розмінування, проте, як він зазначив, тепер Україні допомагають із такою спецтехнікою її партнери.

Теги: #всу #україна #росія #контрнаступ

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