Події

00:08 22.07.2023

Зеленський бачить певні шляхи виходу із зернової кризи

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Зеленський бачить певні шляхи виходу із зернової кризи

Президент України Володимир Зеленський сказав, що бачить певні шляхи виходу із зернової кризи.

"Ми шукаємо шляхи. Ми поговорили з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем. Просто перед цією зустріччю з вами я мав розмову з президентом Ердоганом, щоб обговорити кризу. Ми бачимо певні шляхи виходу з неї", - сказав він, виступаючи в п'ятницю з відеозв'язку на Aspen Security Forum.

У будь-якому разі, сказав Зеленський, "усі мають пам'ятати, що Чорне море – це море всіх наших народів. Це не море РФ. Є Україна, Туреччина, Румунія, Болгарія, і ми говоримо з усіма країнами Чорноморського регіону".

"І у нас дуже змістовні, прагматичні відносини, гуманні та правові відносини. І до речі, це дуже важливо - у нас з усіма законні відносини, окрім Росії, тому що вони думають, що це їхнє власне море", - зазначив він. 

Теги: #зерно #україна #криза #вихід #зеленський

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