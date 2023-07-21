Окупанти завдали 12 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти завдали 12 авіаційних ударів по території України за добу та здійснили 29 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура", - повідомляється на сторінці Генштабу у фейсбуці.

Також окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши три крилаті ракети морського базування "Калібр", чотири крилаті ракети наземного базування "Іскандер", шість крилатих ракет "Онікс", одну крилату ракету Х-59 та одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300.

Противник завдав авіаційних ударів, зокрема, в районі Авдіївки, Серебрянського Лісу, Спірного та Діброви Донецької області.

Окупанти здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема міст Вовчанськ іта Куп'янськ Харківської області, Костянтинівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Очаків Миколаївської області, Херсон та Берислав Херсонської області.

"Імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.