У РФ затримали й мають намір заарештувати терориста Гіркіна за "заклики до екстремізму" - ЗМІ

У РФ підтвердили затримання і мають намір заарештувати терориста Ігоря Гіркіна (псевдонім "Стрєлков"), який упродовж кількох років був членом терористичної організації "ДНР", що діяла на окупованих територіях України, а також є обвинувачуваним у справі про збитий авіалайнер Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17.

За інформацією росЗМІ, суд у Москві найближчим часом розгляне клопотання слідства про обрання запобіжного заходу. Слідство просить взяти Гіркіна під варту. Як випливає з картотеки суду, йдеться про кримінальну справу щодо закликів до екстремістської діяльності.

Про затримання Гіркіна раніше у п'ятницю повідомила його дружина, а адвокат - що його підзахисного забрали співробітники правоохоронних органів після обшуку за місцем проживання.

У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги визнав винним Гіркіна, ще одного росіянина й одного українця в катастрофі малайзійського "Боїнга" в небі над Донбасом у липні 2014 року. Суд усіх трьох заочно засудив до довічного ув'язнення.