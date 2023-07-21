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15:43 21.07.2023

Юсов про можливе затримання Гіркіна: У принципі хороші новини

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Юсов про можливе затримання Гіркіна: У принципі хороші новини

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував можливе затримання російськими силовиками терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), вказавши на те, що в Кремлі приходять до активної фази внутрішнього протистояння.

"Пушкін дописався, Гагарін долітався, Гіркін договорився. У принципі хороші новини, банка з павуками продовжує активно рухатися. Можемо побажати успіху всім учасникам процесу. Якщо серйозно, то ті процеси, які всередині мешканців веж Кремля і їхніх агентів впливу чи співробітників відбувалися раніше в більш прихованій формі, то після "маршу справедливості" Пригожина все більше почали виходити назовні. Парадоксальна ситуація: на Москву йшов Пригожин і збивав літаки, вертольоти, а затримують Гіркіна", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

В українській розвідці назвали це "особливістю путінського режиму" і зазначили, що питання не в самому Гіркіні, який і до цього не діяв як самостійна фігура.

"Значить, мешканці веж Кремля вже приходять до такої активної фази внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде", - наголосив Юсов.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що нібито Гіркіна затримали співробітники правоохоронних органів. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Теги: #затримання #гіркін #гур_мо

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