Події

12:56 21.07.2023

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли 10 танків Leopard 1A5

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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли 10 танків Leopard 1A5

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до нього увійшли 10 танків Leopard 1А5, а також 20 кулеметів MG3 для танків і бронетехніки.

Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті німецького уряду, новий пакет допомоги також містить 1 305 снарядів калібру 155 мм, 2 064 димових снарядів 155-мм калібру, 1 бруківка і 12 причепів, 4 машини для охорони кордону, 10 наземних радіолокаційних станцій, 16 вантажних автомобілів Zetros, а також 100 тис. аптечок першої допомоги.

Окрім танків Німеччина передала Україні 20 кулеметів MG3 для танків Leopard 2, БМП Marder та інженерних танків Dachs.

 

Теги: #німеччина #leopard

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