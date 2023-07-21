Події

09:15 21.07.2023

Унаслідок атак РФ у Запорізькій області четверо загиблих і двоє поранених - ОВА

1 хв читати
Унаслідок атак РФ у Запорізькій області четверо загиблих і двоє поранених - ОВА

За минулу добу ворог завдав 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області, внаслідок атаки інфраструктурного об'єкта в Пологівському районі четверо людей загинули і двоє госпіталізовані, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко у п'ятницю вранці.

"Унаслідок удару по об'єкту інфраструктури Пологівського району військовослужбовцями Росії загинули четверо працівників 29, 30, 33 і 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу", - написав він у телеграмі.

За даними ОВА, за минулу добу окупанти здійснили 63 артилерійські обстріли Гуляйполя, Левадного, Білогір'я, Чарівного, Гуляйпільського, Малинівки, Червоного, Щербаків, Степногірська, П'ятихаток та інших прифронтових сіл.

Крім цього, зафіксовано 10 ударів із РСЗВ по Новодарівці та шість авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БпЛА по Лобковому.

"Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об'єктів інфраструктури", - поінформував Малашко.

 

Теги: #жертви #обстріли #запорізька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:41 21.07.2023
На Чернігівщині внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю будинку культури - ОК "Північ"

На Чернігівщині внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю будинку культури - ОК "Північ"

09:03 21.07.2023
За добу на Харківщині один загиблий і троє поранених у результаті ворожих обстрілів

За добу на Харківщині один загиблий і троє поранених у результаті ворожих обстрілів

08:57 21.07.2023
Українські захисники збили БПЛА над Дніпропетровською областю

Українські захисники збили БПЛА над Дніпропетровською областю

08:37 21.07.2023
Минулої доби в результаті ворожих обстрілів на Донеччині двоє людей загинули

Минулої доби в результаті ворожих обстрілів на Донеччині двоє людей загинули

08:22 21.07.2023
Дві ракети "Калібр" влучили в зерновий склад агропідприємства на Одещині, двоє постраждалих

Дві ракети "Калібр" влучили в зерновий склад агропідприємства на Одещині, двоє постраждалих

08:17 21.07.2023
Війська РФ, у результаті обстрілів Херсонщини, влучили в освітню установу

Війська РФ, у результаті обстрілів Херсонщини, влучили в освітню установу

07:25 21.07.2023
У результаті авіаудару по Сумщині пошкоджено приміщення агрофірми

У результаті авіаудару по Сумщині пошкоджено приміщення агрофірми

23:08 20.07.2023
Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС 31 людина загинула – Клименко

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС 31 людина загинула – Клименко

19:41 20.07.2023
Посол США в Україні: Ми продовжуємо шукати рішення, як доставити українське зерно у світ

Посол США в Україні: Ми продовжуємо шукати рішення, як доставити українське зерно у світ

19:11 20.07.2023
Окупанти обстріляли Оріхів, один із постраждалих жителів міста помер у лікарні

Окупанти обстріляли Оріхів, один із постраждалих жителів міста помер у лікарні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Чернігівщині внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю будинку культури - ОК "Північ"

Президент звільнив Пристайка з двох обійманих посад

У Києві ракетна небезпека - голова КМВА

Київ за півтора року витратив понад 1,2 млрд грн на фінансування сил оборони - Кличко

Українські війська успішно наступали на трьох напрямках південного фронту - речник Генштабу

ОСТАННЄ

Президент звільнив Пристайка з двох обійманих посад

Міноборони України прийняло на озброєння/в експлуатацію 28 моделей українських БПЛА з лютого 2022 року

У Києві ракетна небезпека - голова КМВА

Київ за півтора року витратив понад 1,2 млрд грн на фінансування сил оборони - Кличко

У Києві сталася пожежа на території Гідропарку, постраждалих немає - ДСНС

У Чернігівській та Сумській областях фіксуються спроби проникнення російських ДРГ - Наєв

Українські війська успішно наступали на трьох напрямках південного фронту - речник Генштабу

Українські військові ведуть важкі бої поблизу Бахмута

Сили оборони ліквідували 680 окупантів

Rheinmetall має намір захистити майбутній завод в Україні системами ППО у відповідь на погрози РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА