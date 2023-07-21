Унаслідок атак РФ у Запорізькій області четверо загиблих і двоє поранених - ОВА

За минулу добу ворог завдав 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області, внаслідок атаки інфраструктурного об'єкта в Пологівському районі четверо людей загинули і двоє госпіталізовані, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко у п'ятницю вранці.

"Унаслідок удару по об'єкту інфраструктури Пологівського району військовослужбовцями Росії загинули четверо працівників 29, 30, 33 і 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу", - написав він у телеграмі.

За даними ОВА, за минулу добу окупанти здійснили 63 артилерійські обстріли Гуляйполя, Левадного, Білогір'я, Чарівного, Гуляйпільського, Малинівки, Червоного, Щербаків, Степногірська, П'ятихаток та інших прифронтових сіл.

Крім цього, зафіксовано 10 ударів із РСЗВ по Новодарівці та шість авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БпЛА по Лобковому.

"Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об'єктів інфраструктури", - поінформував Малашко.