Ткаченко: подав заяву про відставку через непорозуміння щодо важливості культури під час війни

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що подав у відставку "через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".

"Приніс сьогодні ввечері Прем'єру заяву про відставку. Лише потім здивувався заявою Президента з цього питання", - написав він у ніч на п'ятницю в Telegram.

За його словами, "культура під час війни важлива, тому що це війна не лише за території, а за людей, а люди - це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина та минуле заради майбутнього".

"І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура – це щит нашої ідентичності та наших кордонів. І це моя принципова позиція проти інших", - заявив Ткаченко.

Як повідомлялося у четвер увечері, президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією замінити Олександра Ткаченка на посаді міністра культури та інформаційної політики.

