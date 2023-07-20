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20:01 20.07.2023

Боррель: Путін, убивши "зернову ініціативу", створює штучний голод у світі й заробляє гарний прибуток

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Боррель: Путін, убивши "зернову ініціативу", створює штучний голод у світі й заробляє гарний прибуток

 Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що Росія, вийшовши з Чорноморської зернової ініціативи, створює штучний голод для народів у світі, додатково заробляючи на експорті своїх зернових.

Він також очікує рішучої реакції міжнародної спільноти на ситуацію, що склалася. Це випливає зі вступного слова Борреля, сказаного в четвер у Брюсселі на пресконференції, що відбулася після засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

"Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, і світ знову стоїть перед штучною проблемою у сфері продовольчої безпеки. Путін використовує голод як зброю навіть проти народів у тих країнах, які вагаються засудити його незаконне кровопролиття в Україні. Росія без жодної підстави блокує і бомбить українські морські порти і перешкоджає вільній навігації в Чорному морі, погрожуючи всім кораблям у Чорному морі, розцінюючи їх як військові кораблі. Росія незаконно блокує експорт українського зерна, руйнує українські поля, мародерствує в українському агропромисловому виробництві. На противагу тому, що заявляє Росія, вона заробляє гарний прибуток на експорті свого зерна та мінеральних добрив. І отримає ще більше прибутку зараз, коли ціни знову зростуть після того, як Росія вбила ініціативу й зруйнувала інфраструктуру в українському порту. Ми вважаємо, що міжнародна спільнота має відреагувати рішуче на ці навмисні спроби Путіна принести голод народам світу. Він знає, що отримає більше грошей, щоб продовжити вести незаконну війну", - розповів Боррель.

За його словами, під час засідання міністри закордонних справ країн-членів ЄС заслухали інформацію, надану їхнім українським колегою Дмитром Кулебою. "Ми знову підтвердили нашу тривалу підтримку законному захисту України від агресора, який продовжує чинити звірства проти українського народу, цілячись за ці останні три ночі по українських портах і зернових сховищах, що також впливає на найбільш вразливі верстви населення в усьому світі", - зазначив високий представник.

Крім того, міністри ЄС також знову підтвердили "підтримку українській Формулі миру". "Ми вважаємо, що це - єдина всеосяжна основа, щоб досягти справедливого і стійкого миру. І тут Україна має бути на місці водія. Це на Україну напали", - сказав Боррель.

Під час засідання міністри ЄС також спілкувалися за допомогою відеозв'язку з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. "Ми обговорили нашу співпрацю у сфері реагування на російську війну проти України... Разом із США ми віддані бути з Україною стільки, скільки буде потрібно", - запевнив високий представник ЄС.

Теги: #рф #зерно #єс #боррель

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