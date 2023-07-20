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19:09 20.07.2023

ВАКС обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі Укргазбанку

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ВАКС обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі Укргазбанку

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду в четвер, 20 липня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще двом підозрюваним у справі щодо протиправної діяльності посадових осіб державного АБ "Укргазбанк", яка завдала збитків на суму понад 206 млн грн, а саме колишньому заступнику генерального прокурора України та його дружині.

"Після затримання осіб та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура в телеграм-каналі.

За версією слідства, протягом 2014-2019 років керівництво Укргазбанку забезпечило укладення 52 фіктивних договорів з "агентами", які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували понад 206 млн грн за їхні "послуги".

Наразі в зазначеному кримінальному провадженні про підозру повідомлено п’ятьом основним фігурантам цього злочину, серед яких колишній голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду голови правління Укргазбанку, колишні та нинішні посадовці банківських установ.

На сьогодні загальна кількість учасників схеми становить 15 осіб, серед яких і ексголова правління Укргазбанку.

 

Теги: #укргазбанк #запобіжний_захід

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