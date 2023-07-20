Заступник глави МЗС України прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Німеччини

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс у четвер, 20 липня, прийняв копії вірчих грамот у нового посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіна Єґера.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Перебийніс поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію в Україні в умовах протидії російській агресії та наголосив на важливості отриманої масштабної допомоги з боку Німеччини.

Зі свого боку Єґер запевнив у незмінній підтримці Німеччиною суверенітету і територіальної цілісності України, а також наголосив на готовності німецького уряду й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні.