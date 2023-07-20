Сирський: Ми можемо наразі відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, говорячи про ситуацію на сході, заявив, що нині українські сили можуть відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян.

"Я можу вам розповідати про своє угруповання, про свій напрямок. І я хочу сказати, що на моєму напрямку навколо Бахмута, на лиманському напрямку зосереджені основні сили російської армії. Ця місцевість насичена інженерними загородженнями, багато підрозділів взагалі весь минулий рік там вели оборонні бої. Фактично вся та велика територія підготовлена в інженерному плані, є багато опорних пунктів. Тому всі просування справді йдуть не так швидко, як нам хотілося б", - сказав Сирський в інтерв'ю ВВС.

Окрім того, він наголосив, що російські війська мають перевагу в кількісному складі й особливо в артилерії.

"А головне - значну перевагу в можливості забезпечення боєприпасами. Тобто наразі ми можемо відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян. На жаль, така наша жорстока реальність. Але ми ретельно плануємо наші операції. Тому ми здатні досягати успіху. І зараз ми рухаємося вперед", - сказав генерал.

Сирський зазначив, що щодня українські сили просуваються вперед на відстань від 0,5 до 1 км.

Для нас це дуже важливо, тому що наші військовослужбовці відчувають, скажімо так, жагу до перемоги. Вони розуміють, що вони рухаються вперед, попри те, що вони рухаються постійно з боями.

Генерал пояснив, що нині його угруповання виконує оборонну операцію, і на тлі оборонної операції - наступальні дії на декількох напрямках навколо Бахмута.

Він наголосив, що кожна наступальна операція продумана.

"Кожен день таких наступальних дій детально планується, тому в нас значно менші втрати в особовому складі. І досягаємо успіху здебільшого завдяки застосуванню маневру, ударами у фланг, обходом, охопленням і виходом у тил", - сказав Сирський.

Відповідаючи на запитання, чи вистачило йому часу, військ, амуніції, підготовки до наступу, Сирський сказав: "Ви знаєте, ніколи не буває достатньо ні військ, ні озброєння, ні боєприпасів. Для кожного військового, як правило, це велика проблема".

"Для нас це особливо, адже дуже великий розмах зони проведення бойових дій. І бойові дії ведуться за різними напрямками. І загалом російські війська мають перевагу", - пояснив він.

Окрім того, він назвав відвоювання Бахмута "принциповою справою, справою честі", оскільки під час оборони міста загинули багато побратимів, українських військовослужбовців.