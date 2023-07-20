Кількість постраждалих унаслідок атаки по Одесі зросла до восьми осіб - голова ОВА

Кількість постраждалих унаслідок нічної ворожої атаки в Одесі збільшилася до восьми осіб, серед них три співробітники ДСНС, повідомляє голова ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок нічної атаки по місту Одеса постраждали вісім людей, серед яких троє співробітників ДСНС. Постраждалих в області, на щастя, немає. До міських лікарень госпіталізували трьох постраждалих. Всі троє перебувають у стані середньої ступені важкості, серед них – співробітник ДСНС", - написав Кіпер у телеграм-каналі в четвер.

Він також зазначив, що у постраждалих осколкові поранення та отруєння продуктами горіння. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Як повідомлялося, в ніч на четвер російські окупанти завдали удару по Одесі, внаслідок удару зруйновано адміністративну будівлю. Раніше було відомо про одного загиблого та чотирьох поранених, серед них одна дитина.