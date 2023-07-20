Унаслідок нічної атаки по Одесі загинула одна людина - ОВА

Унаслідок ворожої атаки, завданої в ніч на четвер по Одесі, загинула одна людина, повідомляє голова ОВА Олег Кіпер.

"На жаль, внаслідок нічної російської атаки маємо одного загиблого в Одесі. Загиблий - охоронець цивільної будівлі, 2002 року народження", - написав Кіпер у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомлялося, в ніч проти четверга російські окупанти завдали удару по Одесі, внаслідок удару зруйновано адміністративну будівлю, четверо людей постраждали, серед них одна дитина.