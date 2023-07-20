Унаслідок ворожої атаки по Одесі постраждали чотири людини, серед них дитина - ДСНС

Унаслідок російської нічної атаки по Одесі постраждали чотири людини, серед них одна дитина, окрім цього, під час гасіння пожежі дістав теплового удару співробітник ДСНС, повідомляє голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

"Частково зруйновано чотириповерхову будівлю. Постраждало четверо людей, серед них - дитина. Під час гасіння пожежі отримав тепловий удар працівник ДСНС", - написав Крук у фейсбуці у четвер уранці.

За ніч для ліквідації наслідків ворожих обстрілів до робіт було залучено 174 рятувальники та 44 одиниці техніки ДСНС.