Працівниці "Укрзалізниці" повідомлено про підозру за поширення інформації про розташування військових ЗСУ

Правоохоронці повідомили про підозру одній із працівниць "Укрзалізниці", яка поширювала представнику окупантів матеріали про розташування ЗСУ, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру працівниці одного із підрозділів АТ "Укрзалізниця" у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Слідство встановило, що підозрювана є уродженкою Приморського краю РФ, і тривалий час проживає в м. Дніпро. Жінка поширювала інформацію військового характеру одному з представників країни-агресора. Для зв'язку зловмисниця використовувала месенджер "Телеграм".

Підозрювана надсилала окупанту відеофіксацію місця розташування військових ЗСУ, які охороняють один із мостів у м. Дніпро.

Ця інформація не розміщувалася у відкритому доступі Силами безпеки і оборони України.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у фігурантки мобільний телефон, який використовувався у протиправній діяльності.

За клопотанням прокурора жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.