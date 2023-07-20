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08:54 20.07.2023

Ворог уночі атакував 19 крилатими ракетами і 19 дронами, ППО знищила 5 крилатих ракет і 13 БПЛА

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Ворог уночі атакував 19 крилатими ракетами і 19 дронами, ППО знищила 5 крилатих ракет і 13 БПЛА

Російські війська атакували Україну, спрямувавши 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет і 19 дронів-камікадзе, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в четвер уранці.

"7 крилатих "Оніксів" було випущено з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим). 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 - з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря). 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря). 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим). 19 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" із двох напрямків - південного (Чауда, Крим) і північно-східного (Курськ)", - зазначається у зведенні.

У результаті бойової роботи силами і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 18 повітряних цілей: 2 крилаті ракети морського базування "Калібр", 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К"; 13 ударних дронів "Shahed-136/131".

Також повідомляється, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об'єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

 

 

 

Теги: #атака #ракети #ппо

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