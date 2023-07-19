Події

23:14 19.07.2023

Унаслідок вечірнього обстрілу Очакова пошкоджено п'ятиповерхівку, поранено чоловіка

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Унаслідок вечірнього обстрілу Очакова пошкоджено п'ятиповерхівку, поранено чоловіка


 Увечері, 19 липня, окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерховий будинок, поранення дістав чоловік, інформували в Національній поліції України в середу.
"Унаслідок російських обстрілів по місту сьогодні ввечері пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. По допомогу до медичного закладу звернувся 44-річний чоловік", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі Нацполіції.
На місці події працюють слідчі та криміналісти обласного главку поліції, рятувальники та представники прокуратури, які фіксують факти російської агресії проти мирного населення.
 

Теги: #україна #миколаївщина #обстріл #очаків

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