Події

21:08 19.07.2023

Шторм призвів до загибелі щонайменше трьох людей у Хорватії та Словенії

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Шторм призвів до загибелі щонайменше трьох людей у Хорватії та Словенії

Потужний шторм приніс сильний вітер і зливи до Хорватії та Словенії, через що загинули щонайменше троє людей, повідомляє в середу Associated Press.

Двоє людей загинули в хорватській столиці Загребі через падіння дерева, ще одна людина також померла через падіння дерева в районі озера Блед у Словенії. Кілька людей в обох країнах дістали травми.

У районі Загреба близько 16:00 за місцевим часом потемніло небо і почалися сильні дощі, які призвели до повеней. Погодні умови призвели до збоїв у роботі міського транспорту, відключення електроенергії та до блокування доріг через повалені дерева.

В екстрених службах країни попросили жителів звертатися тільки "в небезпечних для життя ситуаціях", оскільки туди надходило надто багато дзвінків від громадян, котрі панікували.

У сусідній Словаччині сильний вітер валив на землю дерева і зривав дахи з будинків. Влада повідомила, що десятки тисяч людей залишилися без електрики.

Шторм прийшов у дві країни після хвилі аномальної спеки, яка накрила Європу.

 

 

Теги: #шторм #жертви #хорватія #словенія

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