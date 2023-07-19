Події

19:05 19.07.2023

Зеленський провів зустріч у Києві з керівництвом USAID

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Президент України Володимир Зеленський провів у середу зустріч у Києві з керівником Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Павер.

"Україна цінує активну взаємодію з Агентством США з міжнародного розвитку USAID. Сьогодні зустрівся з керівником Агентства Самантою Павер. Обговорили подальшу підтримку України, наших людей, нашої економіки", - написав президент у своєму телеграмі.

Також, за його словами, предметною темою обговорення стали спроби РФ ліквідації Чорноморської зернової ініціативи.

Глава держави висловив подяку Агентству за підтримку українських зусиль у відновленні дії "зернової угоди" та спільну роботу.

 

Теги: #президент #usaid #переговори

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