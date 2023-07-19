Події

18:53 19.07.2023

Москва вирішила з четверга вважати всі судна, що прямують в українські порти, потенційними перевізниками військових вантажів

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Москва вирішила з четверга вважати всі судна, що прямують в українські порти, потенційними перевізниками військових вантажів

Російське міноборони заявило, що у зв'язку з припиненням "зернової угоди" згортається гуманітарний коридор у Чорному морі, з 00:00 четверга, 20 липня, всі судна, які прямують до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники військових вантажів".

"Відповідно, країни прапора таких суден вважатимуться залученими" у війну на боці київської влади , заявило військове відомство, зазначивши також, що "низку морських районів у північно-західній і південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошено тимчасово небезпечними для судноплавства".

Теги: #рф #судна #порти #зернова_угода

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