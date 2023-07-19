Литва надасть Україні військову допомогу на EUR24 млн - міністр оборони

Уряд Литви планує в липні передати Україні військову допомогу і зброю на суму EUR24 млн, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Військова допомога Литви Україні в липні становитиме EUR24 млн", - написав Анушаускас у фейсбуці.

Він також відзначив необхідність створити "коаліцію з розмінування" для допомоги в очищенні української території.

"Зі свого боку ми пропонуємо "коаліцію з розмінування", оскільки така міні-коаліція з шести країн уже працює в Литві, навчаючи українських фахівців із розмінування. Але необхідно набагато більше", - наголосив він за підсумками телеконференції міністрів оборони у форматі "Рамштайн".