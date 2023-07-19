На одному з напрямків на Чернігівщині вирито понад 40 км протитанкового рову - Наєв

Українські сили оборони створюють умови для захисту державного кордону від противника, зокрема, на одному з напрямків у Чернігівській області вирито понад 40 км протитанкового рову, повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

"Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК "Вагнер". Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил. Зокрема, на Чернігівщині тільки на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. Утворено понад 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил", - написав Наєв у середу в телеграм-каналі.

Крім цього, він повідомив, що ділянки держкордону додатково посилять невибуховими та вибуховими загородженнями, "які будуть несподіванками для ворога".