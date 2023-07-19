На Мелітопольському напрямку є просування українських сил понад кілометр уздовж лінії фронту - Шершень

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України просунулися більш ніж на кілометр уздовж лінії фронту, повідомив представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень.

"Триває наступальна операція на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Слід робити акцент також на Мелітопольському напрямку.

Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин понад кілометр уздовж лінії фронту", - сказав Шершень в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що противник продовжує зосереджувати свої зусилля на утриманні ротних опорних пунктів.

"Це для нас важливо. Ворог концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ", - зазначив речник.

Він наголосив, що на напрямку Новосілка-Урожайне, "активно і гаряче", ворог застосовує безпілотників. На осі Велика Новосілка-Старомайорське українські ударні підрозділи мають значний обсяг роботи із наступальних дій.

"Закріплюються на досягнутих позиціях, здійснюють вогневе ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Село Старомайорське - це насамперед населений пункт, розташований над рівнинною місцевістю.

Тут є річка Мокрі Яли, тобто важлива головна точка для вогневого контролю", - пояснив Шершень.

Він додав, що російські окупанти підтягнули сюди резерви, але програють вогневий контроль.

"Наші ударні підрозділи тут домінують. Це такий тривалий процес. Власне вектор просування вже не становить жодних секретів на Бердянському напрямку. І зараз ми докладаємо зусиль і здійснюємо маневри на тлі тотального мінування і просуваємося вперед", - повідомили в Силах оборони.

На Авдіївському напрямку противник продовжує штурмові дії, на Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на рубежах Мар'їнки та Красногорівки.

"Загалом минулої доби ворог 21 раз атакував наші позиції та здійснив 575 обстрілів. Артилерійські підрозділи сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1573 вогневих завдань. Це дуже важлива цифра", - зазначив Шершень.

Минулої доби втрати ворога вбитими та пораненими становили: безповоротні - 89 окупантів, санітарні - 155 окупантів, знищено 35 одиниць зброї та військової техніки противника.