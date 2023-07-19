В Україні стартувала програма з набору кадрів для держуправління в Криму після його деокупації - Ташева

В Україні стартувала експериментальна програма "Резерв відновлення Криму" з метою набору кадрів для забезпечення державного управління в тимчасово окупованому РФ Криму після його деокупації Силами оборони України, заявила постійний представник президента в Криму Таміла Ташева.

"З ініціативи представництва президента України в АР Крим та у співпраці з міністерствами та відомствами запрацював експериментальний проєкт "Резерв відновлення Криму". Я закликаю тих громадян, які готові їхати на територію Криму, подавати свої кандидатури до цього кадрового резерву. Для нас важливо створити "команду Криму", яка працюватиме на півострові після його деокупації", - заявила вона, виступаючи на міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи.

За словами Ташевої, заявки подали вже близько тисячі осіб: "80% - це заявники з Криму. Це означає, що всі вірять у неминучість деокупації".

Вона додала, що наразі триває робота з опрацювання академічних програм. У вересні стартує перша магістерська програма за курсом "Постконфліктне врегулювання на деокупованих територіях".

У лютому поточного року Таміла Ташева повідомляла, що з метою забезпечення держуправління в Криму після його деокупації Україна має створити на півострові військово-цивільні адміністрації та залучити близько 50 тис. кадрових працівників. За її словами, більшість таких кадрів необхідно буде набрати на підконтрольній Україні території.