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17:19 19.07.2023

Резніков: На озброєнні вже перебувають понад 20 дронів українського виробництва

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Резніков: На озброєнні вже перебувають понад 20 дронів українського виробництва

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на озброєнні в українських захисників уже перебувають понад 20 нових дронів, які розробили вітчизняні виробники.

"У нас завдання розпочати стартап... Перший раз ми зібрали 82 українських виробників, суто національних, які погодилися розробити. На озброєння вже взяли понад 20 абсолютно нових дронів, які сьогодні дуже вдало знищують орків та їхню техніку", - сказав Резніков на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у середу.

Крім цього, Резніков повідомив, що для того, щоб поставити дрон на озброєння, необхідно три тижні.

Також глава Міноборони звернув увагу, що "другим проривом" була ухвалена постанова, в якій є можливість закладати 25% доходу для розвитку цієї індустрії.

"І третій прорив - ми ухвалили постанову, в якій спростили і прибрали необхідні збори, мита тощо для ввезення комплектуючих для розробки дронів", - наголосив Резніков.

 

Теги: #озброєння #резніков #дрони

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