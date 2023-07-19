Події

14:45 19.07.2023

Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Ірландії

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Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Ірландії

Президент України Володимир Зеленський проводить у Києві зустріч із прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром, сторони обговорять безпеку, економіку та підтримку Формули миру.

"Вітаю в Україні главу уряду Ірландії Лео Варадкара. Сьогодні проведемо важливі переговори: безпека, політична взаємодія, справедливість для України та наша економічна взаємодія", - написав Зеленський у своєму телеграмі.

Також, за його словами, сторони мають намір обговорити українську Формулу миру та підтримку з боку Ірландії Кримської платформи.

Глава держави подякував ірландському уряду й народу за підтримку українців, а також за надання фінансової та гуманітарної підтримки з перших днів війни.

"Хоч Ірландія є нейтральною країною, ця нейтральність не означає байдужості, і це дуже важливо. Дякуємо за всю підтримку!", - написав Зеленський.

 

Теги: #ірландія #зеленський #варадкар

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