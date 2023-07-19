Події

12:13 19.07.2023

Прем'єр Ірландії відвідав Бучу

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Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар відвідав разом із генеральним прокурором України Андрієм Костіним місця російських злочинів у м. Бучі Київської області, повідомляють в Офісі генпрокурора в середу.

Костін розповів главі ірландського уряду, що загалом у Бучанському районі було вбито понад 1400 цивільних, ще більше зазнали тортур. За його словами, системність цих злочинів свідчить про те, що агресор переслідував українців за національну ідентичність і проукраїнську позицію. Аналогічні випадки фіксуються і в інших звільнених містах.

"Україна має дві основні цілі: зупинити російську агресію та покласти край безкарності РФ за міжнародні злочини. Кремлівський режим є загрозою для всього світу. Тому весь світ має діяти спільно та скоординовано, щоб притягнути керманичів режиму та їхніх поплічників до відповідальності за все скоєне ними зло", - наголосив Костін.

Допис проілюстровано спільними фото Костіна та Варадкара всередині та поруч із Храмом Андрія Первозванного в Бучі, на подвір'ї якого російські окупанти закопували вбитих ними жителів міста в березні 2022 року.

 

Теги: #буча #премєр #ірландія

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