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10:15 19.07.2023

Лукашенко причетний до депортації українських дітей - ISW

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Лукашенко причетний до депортації українських дітей - ISW

Олександр Лукашенко, не визнаний Заходом легітимно обраним президентом Білорусі, і білоруська влада брали активну участь у насильницькій депортації українських дітей з окупованих РФ районів України, повідомляють у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 18 липня з посиланням на видання The Telegraph і голову білоруської опозиційної групи "Національне антикризове управління" Павла Латушка.

За словами Латушка, Лукашенко особисто відповідальний за насильницьке переміщення українських дітей до Білорусі, адже він дав прямі вказівки, як здійснити та фінансувати переміщення.

The Telegraph виявив, що білоруська влада активно співпрацювала з російською владою, щоб вивезти частину українських дітей до Білорусі, а решту - у далекосхідні регіони РФ. "З вересня 2022 року білоруська та російська влада спільно насильно перевезли до Білорусі щонайменше 2150 українських дітей, і що до осені 2023 року кількість українських дітей у Білорусі, ймовірно, сягне 3000 осіб", - ідеться у звіті.

Раніше, на початку червня Рада Європейського парламенту в закордонних справах закликала видати ордер на арешт Лукашенка за дії щодо українських дітей і за сприяння іншим злочинам, вчиненим в Україні, пишуть аналітики.

 

 

Теги: #лукашенко #діти #депортація #isw

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