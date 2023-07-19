У результаті атаки "шахедами" в Херсоні сталася пожежа в будинку культури, пошкоджено двоповерхову будівлю

Російські окупанти атакували "шахедами" Херсонську область, сталася пожежа в будинку культури і пошкоджено двоповерхову будівлю, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія вночі атакувала "шахедами" Херсон. Близько другої години зафіксовано влучання в Шуменському мікрорайоні міста. Через удари сталася пожежа в будинку культури, а також пошкоджена двоповерхівка", - написав він у телеграм-каналі.

Рятувальники ДСНС врятували 89-річну жінку, яка опинилася під завалами власного будинку. Лікарі на місці надали постраждалій медичну допомогу, її стан - задовільний.