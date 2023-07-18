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23:32 18.07.2023

Росія намагається спровокувати політичні та міграційні кризи

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Росія намагається спровокувати політичні та міграційні кризи

Вийшовши із зернової ініціативи, Росія намагається спровокувати політичні та міграційні кризи, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Минулого року завдяки нашій чорноморській зерновій ініціативі вдалося запобігти ціновій кризі на глобальному продовольчому ринку. За ціновим вибухом неминуче почалися і політичні та міграційні кризи, зокрема в африканських та азіатських країнах. Очевидно, російське керівництво зараз намагається спровокувати ці кризи", - сказав він.

За його словами, "без нашого експорту дефіцит на глобальному ринку буде, на жаль, дуже відчутним. І не лише для найбідніших країн. Різні країни відчують – від Лівії та Єгипту до Бангладешу та Китаю".

Зеленський зазначив, що Україна розробляє "варіанти дій, домовленостей для того, щоби зберегти українську глобальну роль гаранта продовольчої безпеки". "І наші морські виходи на світовий ринок. І робочі місця для українців у партах та в аграрній індустрії. Ми боремося і за світову безпеку, і за нашого українського фермера", - додав він.

Теги: #рф #україна #криза #зернова_ініціатива

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