Події

21:03 18.07.2023

Глава Пентагону не сумнівається, що США нададуть гарантії безпеки Україні

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Глава Пентагону не сумнівається, що США нададуть гарантії безпеки Україні

Глава Міноборони США Ллойд Остін у вівторок висловив упевненість у тому, що США, як і інші країни, укладуть двосторонні угоди з Україною щодо надання гарантій безпеки.

"Ми можемо очікувати, що країни G7 укладуть двосторонні угоди з Україною в майбутньому, і США, зі свого боку, безумовно, також їх укладуть", - заявив Остін під час пресконференції у вівторок, відповідаючи на запитання про заяву G7 щодо надання гарантій безпеки Україні.

Минулого тижня лідери країн G7 оприлюднили спільну заяву про гарантії безпеки Україні.

Теги: #сша #україна #гарантії #позиція

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