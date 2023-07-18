Глава Пентагону обіцяє продовжувати відправляти Україні БМП, бронемашини, артилерію

США продовжать передавати Україні бронетехніку й артилерію, пообіцяв у вівторок глава Пентагону Ллойд Остін.

"Ми продовжимо передавати БМП Bradley, броньовані машини Stryker, артилерію", - сказав він на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбулося у форматі відеоконференції.

Остін розповів, що учасники групи обговорили подальшу військову допомогу Україні, зокрема постачання боєприпасів. Також на зустрічі обговорили питання нарощування виробництва зброї та боєприпасів. Крім того, країни-учасники коаліції з тренування українських пілотів на F-16 розповіли про підготовку до цієї операції.