Події

15:46 18.07.2023

Єрмак: Необхідні нові санкційні обмеження для припинення доступу Ірану і РФ до комплектуючих для дронів і ракет

2 хв читати
Єрмак: Необхідні нові санкційні обмеження для припинення доступу Ірану і РФ до комплектуючих для дронів і ракет

Українська сторона веде масштабну роботу, просуваючи необхідність нових санкційних обмежень щодо виробників БПЛА, що використовуються РФ для ударів по Україні, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він оприлюднив фото виробленого в Ірландії карбюратора БПЛА, який уночі атакував Миколаїв, і зазначив, що Україна фіксує безліч компонентів, вироблених у країнах Заходу та Азії, у збитих БПЛА і ракетах.

"Росія багато років купувала іноземні технологічні продукти, але зараз, коли вони стають знаряддям вбивства людей, тероризму та геноциду - це не може продовжуватись. На це неможливо закривати очі та казати, що санкцій достатньо. Ні, їх недостатньо, бо щодня тривають обстріли та нальоти ударних БПЛА. Якщо у нових "шахедах" та ракетах зараз є західні чи азійські комплектуючі - обмежень замало. Компанії-виробники також не може влаштовувати, що їхні компоненти присутні у зброї, яка вбиває людей", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі ведеться робота з партнерами, передається інформація про наявні комплектуючі. Також ведеться робота з державними органами.

"Група Макфола-Єрмака пропонує конкретні кроки. Потрібні нові санкційні обмеження, а також ефективна імплементація та контроль. Ми надаємо партнерам рекомендації, які саме обмеження можна запровадити і який контроль посилити. Країни Глобального Півдня ми також закликаємо долучитись до цього процесу", - наголосив Єрмак.

Він нагадав, що в 11 пакеті санкцій ЄС частину пропозицій щодо боротьби з реекспортом було враховано, проте санкції потрібно посилювати.

"Зовсім скоро ми побачимо нові кроки від наших партнерів", - додав він.

 

Теги: #санкції #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:51 18.07.2023
Єрмак із дипломатами відвідав ЧАЕС, де вони обговорили реалізацію Формули миру

Єрмак із дипломатами відвідав ЧАЕС, де вони обговорили реалізацію Формули миру

14:41 17.07.2023
Велика Британія оголосила про нові санкції проти РФ у відповідь на примусову депортацію українських дітей

Велика Британія оголосила про нові санкції проти РФ у відповідь на примусову депортацію українських дітей

11:46 15.07.2023
Фон дер Ляєн: Європа рішуче налаштована й надалі послаблювати російську машину війни шляхом санкцій

Фон дер Ляєн: Європа рішуче налаштована й надалі послаблювати російську машину війни шляхом санкцій

21:08 14.07.2023
Мінекономіки за передання ФДМ управління підсанкційними об'єктами від АРМА

Мінекономіки за передання ФДМ управління підсанкційними об'єктами від АРМА

13:19 14.07.2023
Верховна Рада рекомендувала РНБО впровадити санкції проти представників спортивних організацій РФ і Білорусі

Верховна Рада рекомендувала РНБО впровадити санкції проти представників спортивних організацій РФ і Білорусі

14:59 12.07.2023
Гарантії безпеки для України можуть бути підписані на саміті НАТО у 2024 році - Єрмак

Гарантії безпеки для України можуть бути підписані на саміті НАТО у 2024 році - Єрмак

11:24 11.07.2023
ВАКС вирішив конфіскувати 2 квартири російського дизайнера Артемія Лебедєва в центрі Києва

ВАКС вирішив конфіскувати 2 квартири російського дизайнера Артемія Лебедєва в центрі Києва

09:57 06.07.2023
Єрмак: Нам потрібно більше ППО, ніж зараз

Єрмак: Нам потрібно більше ППО, ніж зараз

08:02 06.07.2023
Єрмак провів телефонну розмову з держсекретарем Святого Престолу

Єрмак провів телефонну розмову з держсекретарем Святого Престолу

07:56 06.07.2023
Єрмак провів другу зустріч з іноземними дипломатами щодо реалізації пунктів Формули миру

Єрмак провів другу зустріч з іноземними дипломатами щодо реалізації пунктів Формули миру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На таврійському напрямку місцями українські воїни мають успіхи, а ворог відступає - Тарнавський

Сирський про контрнаступ: Ми хотіли б отримати швидкі результати, але це практично неможливо

Кулеба на Радбезі ООН закликав змусити РФ повернутися до "зернової ініціативи" і припинити "голодні ігри"

ВАКС відмовився відсторонити голову Тернопільської облради, затриманого за хабар - ЦПК

ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у справі "Росія проти України" - Мін'юст

ОСТАННЄ

На таврійському напрямку місцями українські воїни мають успіхи, а ворог відступає - Тарнавський

Сирський: Американські касетні боєприпаси будуть готові до використання протягом декількох днів

Сирський про контрнаступ: Ми хотіли б отримати швидкі результати, але це практично неможливо

ТЧХУ отримало модульні лави для укриттів від БФ LITUA і ТПП Латвії

Кулеба на Радбезі ООН закликав змусити РФ повернутися до "зернової ініціативи" і припинити "голодні ігри"

На засіданні Ставки розглянули питання безпеки портів і морського експорту зерна

ВАКС відмовився відсторонити голову Тернопільської облради, затриманого за хабар - ЦПК

СБУ повідомила про нову підозру ексдиректору Russia Today, який закликав убивати українських дітей

У Південну Корею вперше за десятиліття зайшла атомна субмарина США

Війна в Україні забрала життя 9,29 тис. цивільних, ще 16,38 тис. поранено - ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА