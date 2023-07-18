Єрмак: Необхідні нові санкційні обмеження для припинення доступу Ірану і РФ до комплектуючих для дронів і ракет

Українська сторона веде масштабну роботу, просуваючи необхідність нових санкційних обмежень щодо виробників БПЛА, що використовуються РФ для ударів по Україні, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він оприлюднив фото виробленого в Ірландії карбюратора БПЛА, який уночі атакував Миколаїв, і зазначив, що Україна фіксує безліч компонентів, вироблених у країнах Заходу та Азії, у збитих БПЛА і ракетах.

"Росія багато років купувала іноземні технологічні продукти, але зараз, коли вони стають знаряддям вбивства людей, тероризму та геноциду - це не може продовжуватись. На це неможливо закривати очі та казати, що санкцій достатньо. Ні, їх недостатньо, бо щодня тривають обстріли та нальоти ударних БПЛА. Якщо у нових "шахедах" та ракетах зараз є західні чи азійські комплектуючі - обмежень замало. Компанії-виробники також не може влаштовувати, що їхні компоненти присутні у зброї, яка вбиває людей", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі ведеться робота з партнерами, передається інформація про наявні комплектуючі. Також ведеться робота з державними органами.

"Група Макфола-Єрмака пропонує конкретні кроки. Потрібні нові санкційні обмеження, а також ефективна імплементація та контроль. Ми надаємо партнерам рекомендації, які саме обмеження можна запровадити і який контроль посилити. Країни Глобального Півдня ми також закликаємо долучитись до цього процесу", - наголосив Єрмак.

Він нагадав, що в 11 пакеті санкцій ЄС частину пропозицій щодо боротьби з реекспортом було враховано, проте санкції потрібно посилювати.

"Зовсім скоро ми побачимо нові кроки від наших партнерів", - додав він.