Події

11:16 18.07.2023

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білопілля Сумської області зросла до трьох - мер

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Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білопілля Сумської області зросла до трьох - мер

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білопілля Сумської області зросла до трьох осіб, від отриманих поранень померла ще одна жінка, повідомив мер Юрій Зарко.

"На жаль, дива не сталося... Від отриманих поранень померла Тетяна Лєбєдєва", - написав він у фейсбуці у вівторок.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли місто з артилерії близько 12:30 понеділка, 17 липня. Раніше було відомо про двох загиблих і 10 поранених.

 

Теги: #жертви #обстріл #сумська_область

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