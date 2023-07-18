Удар по мосту через Керченську протоку вплине на російську логістику на півдні України - ISW

Атака на міст через Керченську протоку, що сталася 17 липня, імовірно, матиме наслідки для російської логістики на півдні України, йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) від 17 липня.

"Російська окупаційна влада переспрямувала інтенсивний цивільний транспорт з окупованого Криму в Росію через окупований південь України, і російські джерела повідомили про великі затори в Джанкойському районі Криму та окупованій Херсонській області в напрямку Мелітополя. Російські туристи, які тікають з окупованого Криму, ймовірно, погіршили ситуацію й ускладнили російську логістику з Криму в тилові райони Запорізької та Херсонської областей. Окупаційна влада попросила громадян розглянути альтернативні маршрути евакуації, щоб знизити гостроту проблеми з рухом", - йдеться у звіті, оприлюдненому у вівторок.

Зазначено, що міст через Керченську протоку і військові райони в окупованому Криму є законними військовими цілями для українських військ у їхній обороні від повномасштабного російського вторгнення та окупації України, про що раніше повідомляли ISW та українські офіційні особи.

Аналітики наголошують, що нездатність російського уряду привести російське суспільство до стану, що відповідає воєнному часу, суттєво вплине на російську логістику, оскільки в умовах тривалого контрнаступу українських військ на півдні країни потік вантажів із російського туризму до окупованого Криму створюватиме перешкоди для російських логістичних поставок на південь України.

"Міст через Керченську протоку проходить однією з двох наземних ліній комунікацій, що забезпечують південне угруповання російських військ, другий маршрут проходить через окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Цей єдиний логістичний маршрут, що залишився, тепер є єдиною точкою відмови для постачання великій кількості механізованих російських військ на півдні України, що необхідні для протидії українським контрнаступам. Проте російська та окупаційна влада і далі рекламує окупований Крим як туристичний напрямок, закликаючи російських громадян проїхати через зону бойових дій і потрапити до неї, а не радячи уникати її, як це зробив би відповідальний уряд", - наголошується у звіті.

Зазначено, що російська окупаційна влада нещодавно намагалася розв'язати проблему з дорожнім рухом з огляду на зростання російського туризму через Керченський міст. Президент Росії Володимир Путін навіть розпорядився використовувати російську військову техніку для переправи туристів через Керченську протоку. Деякі російські військові блогери також висловили думку, що атака на міст через Керченську протоку не повинна знизити туристичний потік.

"У короткостроковій і середньостроковій перспективі російська логістика на півдні України, імовірно, страждатиме, що посилить нещодавні та значні скарги на недостатнє російське забезпечення на півдні України. Нещодавні скарги колишнього командувача 58 загальновійськової армії (Південний військовий округ) генерал-майора Івана Попова на погане поводження російського військового командування з російськими військами, що обороняються від українського контрнаступу на півдні України, викликали великий резонанс у російському інформаційному просторі. Багато скарг Попова вказують на те, що 58 загальновійськова армія і, ймовірно, інші російські формування, дислоковані в Запорізькій області, зазнають дефіциту забезпечення, який ще більше посилиться, якщо туристичний та інший цивільний потік уповільнить рух маршрутами матеріально-технічного забезпечення російських військ на півдні України", - вважають аналітики.

Подальші проблеми з підтримкою цього угруповання і скарги, що з'являються в російському інформаційному просторі, найімовірніше, посилять обурення російської ультранаціоналістичної спільноти й підірвуть довіру до Міністерства оборони Росії.

Наголошується, що російська та окупаційна влада, судячи з усього, була поглинена ліквідацією наслідків нападу, а не використанням інциденту для масованих інформаційних атак із риторичним ухилом. Путін провів нараду, на якій доручив віцепрем'єру РФ Марату Хуснулліну очолити штаб і розробити рішення щодо зниження транспортних проблем на мосту. Хуснуллін та інша окупаційна влада ухвалили рішення скасувати комендантську годину й перевірку паспортів на основних автомагістралях, що ведуть до Росії з окупованих територій, які перебувають у воєнному стані, щоб знизити деякі з цих транспортних проблем.

"Заяви Путіна та інших високопоставлених російських чиновників були здебільшого прямолінійними: вони звинуватили Україну в "терористичній атаці" й пообіцяли відповідні заходи, що відповідає попереднім реакціям офіційних осіб на ймовірні українські провокації. Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну в тому, що удару було завдано спільно з американською і британською розвідками, що стало продовженням послідовного російського наративу, направленого на хибне представлення Росії як такої, що перебуває у стані війни із Заходом, а не з Україною. Деякі російські офіційні особи пов'язали атаку на Керченський міст із Чорноморською зерновою ініціативою, термін дії якої закінчився сьогодні. Однак високопоставлені російські чиновники, включно з Путіним, ще до нападу на міст дали зрозуміти, що Росія не бажає відновлювати зернової угоди без суттєвих додаткових поступок. За оцінкою ISW, Росія навряд чи сумлінно вела переговори щодо продовження зернової угоди або будь-які інші переговори з Україною", - зазначають аналітики.

У відповідях російських військових блогерів на напад на міст через Керченську протоку здебільшого звучить критика російської влади за нездатність гарантувати безпеку мосту. Водночас багато російських джерел помилково стверджували, що удар не вплине на російську логістику в окупованій Україні, і називали напад "терористичним актом", щоб применшити той факт, що міст через Керченську протоку є законною військовою ціллю в тилу зони активних військових дій. Деякі російські джерела додатково виступили за вжиття відповідних і каральних заходів щодо України у зв'язку з нападом, однак така реакція військових блогерів дуже схожа на обурення після попередніх подібних подій.