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15:54 16.08.2023

Юсов: Немає підстав думати, що "здоров'я" Керченського мосту покращиться, скоріше навпаки

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Юсов: Немає підстав думати, що "здоров'я" Керченського мосту покращиться, скоріше навпаки

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що немає підстав думати, що "здоров'я" Керченського мосту покращиться, відзначивши незаконність будівництва росіянами цього об'єкта.

"Він (Керченський міст - ІФ-У) погано почувається. Здоров'я вже не те, що було. Підстав думати, що здоров'я сильно покращиться - немає. Найімовірніше, буде навпаки", - сказав представник ГУР в ефірі загальнонаціонального телемарафону, коментуючи поточний стан Керченського мосту.

Юсов наголосив, що сам міст є небезпечним, оскільки від етапу проєктування до реалізації незаконного будівництва є серйозні помилки. "І конструкторські рішення, і в плані виконання - небезпечна конструкція. А після повномасштабного вторгнення стає дуже небезпечною", - зазначили в розвідці.

Він додав, що це незаконно збудований об'єкт, який використовується для перекидання ворожих засобів, щоб убивати українців.

Теги: #гур_мо #керченський_міст

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