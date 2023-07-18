За ніч в Одеській області було знищено 21 ударний БПЛА

Російські окупанти атакували південні області України безпілотниками в кілька "хвиль" упродовж ночі, 21 іранський ударний дрон і шість ракет типу "Калібр" було знищено в Одеській області, повідомляє речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у вівторок уранці.

"Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

Під час нічної атаки з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів", усі з яких були знищені силами протиповітряної оборони.

"На жаль, уламками збитих ракет і вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, його госпіталізовано", - інформує про наслідки атаки Назаров.

Зазначається, що 21 "Shahed-136" було знищено на підльоті з моря в Одеській області та ще 4 - у небі над Миколаївщиною.

Також повідомляється, що в Миколаєві зафіксовано влучання по промисловому об'єкту, через що сталося загоряння. Проте пожежу було оперативно ліквідовано, обійшлося без постраждалих.