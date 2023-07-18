За ніч окупанти обстріляли Нікополь понад п'ять разів, над Дніпропетровщиною збили один БПЛА

Протягом атаки російських окупантів у ніч на вівторок понад п'ять ударів із важкої артилерії припало на Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Понад півдесятка пострілів за ніч здійснив агресор по Нікополю. Гатив із важкої артилерії. Кілька разів ворог вдарив і по Синельниківщині", - написав Лисак у телеграмі.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих. Інформація уточнюється.

Крім цього, в повітряному просторі над Дніпропетровщиною силами Повітряного командування "Схід" було збито іранський ударний дрон типу "Shahed".

Як пізніше уточнив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, окупанти атакували Великомихайлівську громаду Синельниківського району, внаслідок чого пошкоджено вежу мобільного зв'язку.

"Інші наслідки обстрілу з'ясовуються", - повідомив Лукашук.