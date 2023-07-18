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07:51 18.07.2023

Єрмак із дипломатами відвідав ЧАЕС, де вони обговорили реалізацію Формули миру

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Єрмак із дипломатами відвідав ЧАЕС, де вони обговорили реалізацію Формули миру

За дорученням Зеленського, очільник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак разом із дипломатами іноземних держав відвідав Чорнобильську атомну електростанцію, де вони обговорили реалізацію української Формули миру, особливу увагу приділивши питанням ядерної та радіаційної безпеки, повідомляє пресслужба Офісу президента.

У заході взяли участь керівники посольств країн G7, представництва ЄС в Україні, керівники та члени дипломатичних представництв Польщі, Словаччини, Чехії, Литви, Естонії, Латвії, Туреччини, Швеції, Нідерландів, Данії, Норвегії, Бразилії, Індії, Іспанії, Республіки Корея, Єгипту і Ватикану, а також координатор системи ООН в Україні.

До того ж, у режимі онлайн долучилися представники посольств Індонезії, Австралії, Саудівської Аравії, Аргентини, Мексики та Чилі.

Єрмак зазначив, що це вже третя зустріч у такому форматі.

Керівник ОП наголосив, що Чорнобильська АЕС не дарма була обрана місцем для зустрічі, "щоб її учасники могли на власні очі побачити, які наслідки може мати недотримання ядерної безпеки".

Він нагадав дипломатам, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти захопили ЧАЕС та їхня діяльність несла загрозу світовій ядерній безпеці.

"Саме тому ми стурбовані ситуацією на Запорізькій АЕС, яка досі окупована. І сьогодні можна лише теоретично уявляти, якими будуть наслідки, якщо що-небудь станеться", - сказав він.

Крім того, співробітники ЧАЕС розповіли главам іноземних диппредставництв про те, що відбувалося на станції під час її окупації упродовж 35 днів.

"Зокрема, було зруйновано лінії електропередачі, які живлять системи охолодження станції, що призвело до зростання радіаційного фону. Також було пошкоджено наукову лабораторію, зруйновано систему моніторингу радіації".

"Збиток від дій окупантів для Зони відчуження оцінено в €100 млн", - ідеться в повідомленні на сайті ОП.

Під час зустрічі міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що для відновлення ядерної безпеки світу Україна повинна мати контроль над усіма такими об'єктами, як Чорнобильська та Запорізька АЕС.

Стрілець повідомив, що військова агресія РФ уже завдала шкоди довкіллю України більш ніж на $54 млрд.

Як інформує пресслужба ОП, "на кліматичному саміті СОР27 у Єгипті Президент України запропонував створити платформу для оцінки шкоди довкіллю від війни, ця робота вже ведеться".

Своєю чергою, міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що під час окупації персонал ЧАЕС працював 600 годин без ротації, перебуваючи фактично в стані ув'язнених поряд із озброєними людьми. Він поінформував дипломатів про поточну ситуацію та ризики у зв'язку з окупацією ЗАЕС, а також про наслідки підриву дамби Каховської ГЕС.

Єрмак зазначив, що запропонована президентом Зеленським українська Формула миру покликана сприяти розв'язанню глобальних криз і ризиків, які РФ створює для всього світу своїми діями.

За його словами, Україна ініціює спільне створення міжнародних механізмів, які зможуть застосовуватися за будь-якого збройного конфлікту у світі та знайдуть своє відображення у змінах у міжнародному праві та резолюціях Генеральної Асамблеї ООН.

"Маємо зупинити цю російську агресію та запобігти іншим потенційним проявам агресії в Україні та інших місцях планети. Також слід боротися з наслідками війни в усьому світі. Ми маємо зробити світ безпечнішим", - заявив керівник ОП.

Чиновники наголосили, що єдиний спосіб гарантування ядерної безпеки - це виведення російських військ із Запорізької АЕС і повернення станції під контроль України.

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький наголосив, що українська Формула миру та її ключові елементи вже здобули підтримку в низці міжнародних документів, зокрема в резолюції ГА ООН від 23 лютого 2023 року, а різні держави виявили готовність стати лідерами або учасниками в реалізації певних пунктів.

 

 

 

Теги: #дипломати #ядерна_безпека #єрмак

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