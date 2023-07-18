Події

07:25 18.07.2023

ЗС України відбили всі ворожі атаки поблизу Авдіївки

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ЗС України відбили всі ворожі атаки поблизу Авдіївки

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні станом на 06:00 вівторка у фейсбуці.

Зокрема, "на Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Міньківки, південно-східніше Оріхово-Василівки, південного сходу від Богданівки та біля Іванівського Донецької області".

На авдіївському напрямку наші захисники відбили всі атаки біля міста Авдіївка Донецької області.

Сили оборони успішно продовжують стримувати наступ російських військ на мар'їнському напрямку в районах міста Мар'їнка та біля Красногорівки.

На куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів наступальні дії на захід від Лиману Першого на Харківщині - безуспішно.

На лиманському напрямку ворог також вів безуспішний наступ у районі на захід від Діброви та на сході від Веселого Луганської області.

На запорізькому та херсонському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню наших військ.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах і ведуть заходи контрбатарейної боротьби.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

 

 

 

Теги: #генштаб #війна #зведення

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